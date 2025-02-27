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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Sarı-kırmızılılar, Mourinho sonrası Fenerbahçeli iki futbolcudan daha şikayetçi oldu. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 12:14
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Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Portekizli çalıştırıcı, "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ırkçı söylem nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ise Jose Mourinho'yu "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir hamle yaptı.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

MERT HAKAN YANDAŞ VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT DA ŞİKAYET EDİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'tan şikayetçi oldu.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Galatasaray, Mert Hakan için uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle TFF'ye başvururken, İrfan Can Eğribayat ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle şikayet edildi.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi

Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi. Mauro Icardi geçen sezon oynanan Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareket sonrası PFDK'ye sevk edilmiş ve 1 maç men cezası almıştı.

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