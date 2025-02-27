Galatasaray'dan bir hamle daha! Fenerbahçeli iki futbolcu TFF'ye şikayet edildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Sarı-kırmızılılar, Mourinho sonrası Fenerbahçeli iki futbolcudan daha şikayetçi oldu. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ırkçı söylem nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ise Jose Mourinho'yu "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir hamle yaptı.
MERT HAKAN YANDAŞ VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT DA ŞİKAYET EDİLDİ
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'tan şikayetçi oldu.
Galatasaray, Mert Hakan için uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle TFF'ye başvururken, İrfan Can Eğribayat ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle şikayet edildi.
Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi. Mauro Icardi geçen sezon oynanan Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareket sonrası PFDK'ye sevk edilmiş ve 1 maç men cezası almıştı.
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