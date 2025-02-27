Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Gabonlu Lemina, derbiden sonra sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük övgü alırken, teknik direktör Okan Buruk'un da takım planlamasını deneyimli oyuncuya göre yapacağı aktarıldı.

Bu kararla birlikte son haftalarda performansında büyük düşüş yaşayan Dries Mertens'in de sezon sonunda futbolu bırakması ya da Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.