Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar
Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismin biletini tamamen kestiği ve sezon sonunda ayrılığın yaşanacağı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İşte detaylar...
LEMINA İÇİN KARAR ÇIKTI!
Fenerbahçe derbisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Mario Lemina, sonunda formayı tamamen devralıyor.
Akşam'ın haberine göre derbide de sonradan oyuna giren Dries Mertens, Okan Buruk tarafından artık tamamen kulübeye çekiliyor.
Gabonlu Lemina, derbiden sonra sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük övgü alırken, teknik direktör Okan Buruk'un da takım planlamasını deneyimli oyuncuya göre yapacağı aktarıldı.
Bu kararla birlikte son haftalarda performansında büyük düşüş yaşayan Dries Mertens'in de sezon sonunda futbolu bırakması ya da Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.
AYAĞININ TOZUYLA 1 ASİST!
Bu sezon ayağının tozuyla geldiği Galatasaray'da 2 maça çıkan Mario Lemina, takımına 1 asistlik katkı verdi.
Lemina ayrıca Rizespor maçındaki performansıyla da göz doldurmuştu.
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