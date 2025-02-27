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Haberler Galatasaray Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismin biletini tamamen kestiği ve sezon sonunda ayrılığın yaşanacağı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 12:40
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Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Bu kapsamda dev maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk radikal bir karar aldı.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Buruk'un kararına göre Mario Lemina için beklenen olurken, o yıldız ismin bileti resmen kesildi.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

İşte detaylar...

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

LEMINA İÇİN KARAR ÇIKTI!

Fenerbahçe derbisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Mario Lemina, sonunda formayı tamamen devralıyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Akşam'ın haberine göre derbide de sonradan oyuna giren Dries Mertens, Okan Buruk tarafından artık tamamen kulübeye çekiliyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Gabonlu Lemina, derbiden sonra sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük övgü alırken, teknik direktör Okan Buruk'un da takım planlamasını deneyimli oyuncuya göre yapacağı aktarıldı.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

Bu kararla birlikte son haftalarda performansında büyük düşüş yaşayan Dries Mertens'in de sezon sonunda futbolu bırakması ya da Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Okan Buruk'tan flaş karar

AYAĞININ TOZUYLA 1 ASİST!

Bu sezon ayağının tozuyla geldiği Galatasaray'da 2 maça çıkan Mario Lemina, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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