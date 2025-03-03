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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Carlos Cuesta isyanı!

Galatasaray'da Carlos Cuesta isyanı!

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş’i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti. Taraftarlar, “Tarihin en kötü transferi” ve “Külliyen zarar” diyerek sitemde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Carlos Cuesta isyanı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, maça damga vurdu. Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu ancak hatalarıyla saçbaç yoldurdu. Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Sabah'ta yer alan habere göre uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti. X'ten sarı-kırmızılı futbolseverler, "Cuesta'yı sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük", "Tarihin en kötü transferi Cuesta", "Nelsson'u gönder, Cuesta al. Futbolcudan bu kadar anlıyorlar", "Külliyen zarar" diyerek öfkelerini ifade etti.

OTOBÜSE BİNMEDİLER

Cuesta maç sonu takım otobüsüne binmedi ve özel araçla stattan ayrıldı. Kolombiyalı stoper gibi Osimhen de özel araçla gitti.

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