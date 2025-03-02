Mario Lemina: Eksik olan şey tazelikti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Mario Lemina önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Lemina'nın sözleri...

"EKSİK OLAN ŞEY TAZELİKTİ"

"Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız."

"SAKATLIĞIM YOK"

"Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum."