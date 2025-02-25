FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ırkçı söylemler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Portekizli teknik adamın da karşı hamle yaparak sarı-kırmızılılara dava açacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın derbi sonrası ırkçılık iddiasında bulunmasına karşı harekete geçti.
GALATASARAY'A KARŞI DAVA AÇIYOR
NTV Spor'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam suçlamalar nedeniyle Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Mourinho'nun avukatları ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
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