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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ırkçı söylemler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Portekizli teknik adamın da karşı hamle yaparak sarı-kırmızılılara dava açacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:19
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ırkçı söylem nedeniyle savcılığıa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın derbi sonrası ırkçılık iddiasında bulunmasına karşı harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hamle! Galatasaray'a karşı dava açıyor

GALATASARAY'A KARŞI DAVA AÇIYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam suçlamalar nedeniyle Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

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