GALATASARAY HABERİ: Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama! Forma giymek istediği takım...

"İstanbul'da iyi bir kulüp ve harika bir atmosfer dışında ne buldunuz, motive oldunuz mu?" sorusuna cevap veren 32 yaşındaki futbolcu, "Evet, hem de fazlasıyla. Bana özel bir şekilde, büyük bir sevgiyle davranılan bir yer buldum ve insanların tavırlarından çok memnunum. Herkes bana Türklerin harika olduğunu söylemişti ama İstanbul'a gelip görene kadar bunun daha fazlası olduğunu bilmiyorsunuz. Türkler, sahip oldukları her şeyi size veriyorlar. Kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum." yanıtını verdi.

Türk futbolundaki tutkuyla ilgili gelen soruya cevap veren Alvaro Morata, "Evet, çok dikkat çekici. Gittiğiniz her yerde ya da restoranda size hangi takımdan olduklarını söylüyorlar ama her zaman son derece kibar, esprili ve büyük bir saygıyla. Negredo, Guti, Riera ve Mata, bana Türkiye'nin harikalarından bahsetmişlerdi ama buraya gelip görene kadar... Gerçek şu ki çok mutluyum." dedi.