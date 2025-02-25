GALATASARAY HABERİ: Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama! Forma giymek istediği takım...
Galatasaray'ın yıldız forveti Alvaro Morata, ülke basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, gelecekte forma giymek istediği takımla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"İstanbul'da iyi bir kulüp ve harika bir atmosfer dışında ne buldunuz, motive oldunuz mu?" sorusuna cevap veren 32 yaşındaki futbolcu, "Evet, hem de fazlasıyla. Bana özel bir şekilde, büyük bir sevgiyle davranılan bir yer buldum ve insanların tavırlarından çok memnunum. Herkes bana Türklerin harika olduğunu söylemişti ama İstanbul'a gelip görene kadar bunun daha fazlası olduğunu bilmiyorsunuz. Türkler, sahip oldukları her şeyi size veriyorlar. Kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum." yanıtını verdi.
Türk futbolundaki tutkuyla ilgili gelen soruya cevap veren Alvaro Morata, "Evet, çok dikkat çekici. Gittiğiniz her yerde ya da restoranda size hangi takımdan olduklarını söylüyorlar ama her zaman son derece kibar, esprili ve büyük bir saygıyla. Negredo, Guti, Riera ve Mata, bana Türkiye'nin harikalarından bahsetmişlerdi ama buraya gelip görene kadar... Gerçek şu ki çok mutluyum." dedi.
"Henüz gerçekleşmemiş bir hayaliniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Morata, "Artık hayal kurmaktan bahsetmiyorum çünkü bir karmaşa var. Galatasaray'da oynamayı hayal etmiştim... Şaka yapıyorum. Getafe'nin başkanı Angel Torres'e, 13 yaşındayken bana gösterdikleri tüm sevgiyi geri vermek istiyorum. Kalbim, geri dönmemi ve bir ya da iki yılın tadını çıkarmamı istiyor. Umarım bu, Türkiye'deki deneyimimden sonra olur. Belki o zamana kadar Getafe şu anda olduğundan çok daha fazla gelişmiş olur. Belki de benim bir yerim olmayacak bilmiyorum ama kariyerimi Getafe'de bitirmek isterim." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde oynadığı takımlarla ilgili değerlendirmede bulunan ve her birinden en iyi yönlerini seçen Alvaro Morata, Galatasaray'la ilgili, "İnanılmaz olan taraftarları ve oyuncudan çok insanlara davranış biçimlerini seçeceğim" sözlerini sarf etti.
Galatasaray'a transferinden sonra 4 maçta süre bulan Alvaro Morata, 2 kez fileleri havalandırdı.
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