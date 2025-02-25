Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Yüzde 95 ihtimalle...
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon sonunda Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi bitecek olan Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili Nijerya basınından çarpıcı bir iddia geldi. Osimhen'in, Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'la anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:29 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:30
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Rasmus Hojlund ve Joshua Zirkzee'den beklenen verimi alamayan Kırmızı Şeytanlar, Nijeryalı golcüyle bu sorunu çözmeyi planlıyor.
Nijerya basınından Business Day'in haberine göre, Victor Osimhen'in Manchester United'a transferi %95 oranında tamamlanmış durumda.
İngiliz ekibinin, Osimhen'in yaz transfer döneminde aktif hale gelecek olan 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca, Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Osimhen transferine sıcak baktığı belirtiliyor.
Öte yandan, Napoli'ye transferi gündemde olan Rasmus Hojlund'un takasta kullanılmayacağı ve Manchester United'da kalacağı bildirildi.
Aynı şekilde, Napoli'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Alejandro Garnacho'nun da bu transferde takas unsuru olarak kullanılmayacağı ifade edildi.
Manchester United'ın yanı sıra Fransız devi Paris Saint Germain'in de Osimhen'i transfer etmek için devrede olduğu ve İngiliz ekibine rakip olabileceği belirtiliyor.
Ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin de Nijeryalı yıldıza ilgi gösterdiği ve yaz döneminde teklif yapmasının muhtemel olduğu aktarılıyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 20 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
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