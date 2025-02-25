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Haberler Galatasaray Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Yüzde 95 ihtimalle...

Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Yüzde 95 ihtimalle...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon sonunda Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi bitecek olan Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili Nijerya basınından çarpıcı bir iddia geldi. Osimhen'in, Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'la anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:29 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:30
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Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması transfer piyasasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Özellikle İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın forvet hattındaki eksikliği gidermek için Osimhen'i transfer etmek istediği uzun süredir gündemdeydi.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Rasmus Hojlund ve Joshua Zirkzee'den beklenen verimi alamayan Kırmızı Şeytanlar, Nijeryalı golcüyle bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Nijerya basınından Business Day'in haberine göre, Victor Osimhen'in Manchester United'a transferi %95 oranında tamamlanmış durumda.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

İngiliz ekibinin, Osimhen'in yaz transfer döneminde aktif hale gelecek olan 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Ayrıca, Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Osimhen transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Öte yandan, Napoli'ye transferi gündemde olan Rasmus Hojlund'un takasta kullanılmayacağı ve Manchester United'da kalacağı bildirildi.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Aynı şekilde, Napoli'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Alejandro Garnacho'nun da bu transferde takas unsuru olarak kullanılmayacağı ifade edildi.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Manchester United'ın yanı sıra Fransız devi Paris Saint Germain'in de Osimhen'i transfer etmek için devrede olduğu ve İngiliz ekibine rakip olabileceği belirtiliyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin de Nijeryalı yıldıza ilgi gösterdiği ve yaz döneminde teklif yapmasının muhtemel olduğu aktarılıyor.

Nijerya basınından flaş Osimhen iddiası! Manchester United transferde sona yaklaştı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 20 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

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