Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Yüzde 95 ihtimalle...

Rasmus Hojlund ve Joshua Zirkzee'den beklenen verimi alamayan Kırmızı Şeytanlar, Nijeryalı golcüyle bu sorunu çözmeyi planlıyor.

İngiliz ekibinin, Osimhen'in yaz transfer döneminde aktif hale gelecek olan 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.