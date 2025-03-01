  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Fernando Muslera'nın yerine arayışlar başladı. Cimbom'da bu anlamda gündeme o yıldız geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Ara transferin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Galatasaray yeniden kolları sıvadı. Ancak bu kez sadece kaleci transferi için çalışmalar sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve formunda ciddi bir düşüş yaşayan Fernando Muslera, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransız temsilcisi Lyon'da buldu. 27 yaşındaki Lucas Perri için hemen harekete geçildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda 1.97 boyundaki Brezilyalı eldiven için prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı. Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

8

Lyon ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek olan Perri'nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Brezilya ve İtalya pasaportu var. Perri'nin öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri ise Taffarel'in referans olması.

F.Bahçe'ye En-Nesyri'den dev gelir!
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
DİĞER
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: "Kimse babamın şarkılarını...."
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:33
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:33
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:32
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:25
Mourinho'nun cezasında indirim! Mourinho'nun cezasında indirim! 23:47
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! 23:47
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:47
A. Efes evinde rahat kazandı! A. Efes evinde rahat kazandı! 23:47
F.Bahçe'den Amrabat kararı! F.Bahçe'den Amrabat kararı! 23:47
F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması 23:47
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! 23:47
Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! 23:47