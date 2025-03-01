TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Fernando Muslera'nın yerine arayışlar başladı. Cimbom'da bu anlamda gündeme o yıldız geldi. İşte detaylar...
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PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
Oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda 1.97 boyundaki Brezilyalı eldiven için prensip anlaşmasına vardı.
Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı. Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim görüşmelerine devam ediyor.
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Lyon ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek olan Perri'nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Brezilya ve İtalya pasaportu var. Perri'nin öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri ise Taffarel'in referans olması.
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