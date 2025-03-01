TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!

Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı. Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim görüşmelerine devam ediyor.