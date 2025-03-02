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Haberler Galatasaray TFF ve Tahkim’e suç duyurusu

TFF ve Tahkim’e suç duyurusu

Galatasaray’da Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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TFF ve Tahkim’e suç duyurusu

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Tahkim Kurulu üyeleri hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Can Natan, "Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

SIZ TARIH OLACAKSINIZ

Can Natan, "Galatasaray, son birkaç senedir oynanan oyunları futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak" dedi.

BIZ UTANIYORUZ

Jose Mourinho'ya tepki gösteren Can Natan, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir" diye vurguladı.

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