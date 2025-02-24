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Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üçlü!

Mauro Icardi'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üçlü!

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta taraftarları selamladı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 20:24
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Mauro Icardi'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üçlü!

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta taraftarları selamladı.

Icardi, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Arjantinli golcü sahaya çıktıktan sonra, stadyumda 'Aşkın Olayım' çaldı.

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