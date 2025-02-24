Mauro Icardi'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üçlü!

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta taraftarları selamladı.
Icardi, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Arjantinli golcü sahaya çıktıktan sonra, stadyumda 'Aşkın Olayım' çaldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
🦁 Mauro Icardi, derbi öncesi RAMS Park'ta!#GSvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/jrJqYXHMcg— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025
ICARDI MORATA İLE TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI
🟡🔴 Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisini birlikte takip ediyor! #GSvFB pic.twitter.com/fFgsJH5wR1— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025