  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Jose Mourinho için suç duyurusu! "Irkçı söylemler..."

Galatasaray'dan Jose Mourinho için suç duyurusu! "Irkçı söylemler..."

Galatasaray, resmi kanalları üzerinden yayınladığı açıklama ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gündem olan "maymun" sözlerini eleştirdi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 00:45 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 01:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Jose Mourinho için suç duyurusu! "Irkçı söylemler..."

Galatasaray, resmi kanalları üzerinden yayınladığı açıklama ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gündem olan "maymun" sözlerini eleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Mourinho ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İşte o açıklama...

"IRKÇI SÖYLEMLERİ NEDENİYLE..."

Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Devamını Oku BUNU DA OKU

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..."
DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Slavko Vincic'e olay sözler! "Eli ayağı titredi..."
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | AB'ye tam üyelik çağrısı! "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler!
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... 00:45
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." 00:23
Derbinin bilançosu! 71 kişi hakkında işlem... Derbinin bilançosu! 71 kişi hakkında işlem... 00:11
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama 23:44
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! 23:26
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! 23:21
Daha Eski
Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! 22:53
Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! 22:52
İşte derbide rakamlarla Vincic! İşte derbide rakamlarla Vincic! 22:50
Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." 22:38
Muslera: Adil bir sonuç... Muslera: Adil bir sonuç... 22:36
Saint-Maximin'den derbi sonu flaş paylaşım! Saint-Maximin'den derbi sonu flaş paylaşım! 22:33