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Ara vermeden başladı
Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı. Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların morallerinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.
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