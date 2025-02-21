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Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda 4-1 mağlıp olduğu AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve sarı-kırmızılılar kupaya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - AZ Alkmaar maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 08:43
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Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY'A BİR ABİ LAZIM!

Hedefi Avrupa Ligi finali olan Galatasaray'ın, Hollanda Ligi'nde 5. sırada yer alan AZ Alkmaar'a kötü bir oyunla elenmesi son derece düşündürücü... 24 yaş ortalamasına sahip bir takım, iki maçta da Galatasaray'a futbol dersi verdi. Neden böyle? Çünkü bu takımların bir sistemleri var. Takımı oluşturan oyunculara para aşkı yerine, forma aşkı öğretiliyor. Böyle olunca da 300 bin euro'luk altyapı oyuncusu Poku, seni darmadağın ediyor.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Bir türlü durduramıyorsun, sana göre sıradan diyebileceğin bir oyuncuyu! Neden sıradan deriz biz? Çünkü değeri 300 bin euro... Bizim değer ve kalite kriterlerimiz artık 10 milyon euro'lardan başlıyor! Ama o altyapıdan yetişen, transferde aklına bile gelmeyecek Poku, topu 60-70 metre sürüp, ceza sahana giriyor ve arkadan gelen sağ bek Maikuma'ya golü attırıyor. Yani sağ kanat Poku getiriyor, sağ bek Maikuma golü atıyor. Tam derslik!

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Bizim ne sistemimiz var ne de bir planlamamız! Galatasaray devre arasında 7 transfer daha yapıyor. Neden Avrupa'da final oynayabilmek için. Ama aldığın iki kaliteli oyuncu Frankowski ve Lemina, UEFA kadrosuna yazılmadığı için Alkmaar'a karşı oynayamıyor. Üstelik de Galatasaray'ın en pahalı oyuncusu, tribünlerin sevgilisi, takımın sonsuz saygı duyduğu İcardi ortalarda yok.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Yahu bir yönetici de çıkıp İcardi'ye 'Sen bu takımın yıldızısın. 10 milyon euro ödüyoruz sana. Artık gel ve şu tedavine İstanbul'da devam et. Takıma moral ver. Abilik yap' demiyor. Durum böyle olunca da takımda gözle görülür bir disiplin problemi ortaya çıkıyor. En azından dünkü görüntü böyleydi. Galatasaray'da takımın enerjisini yükseltecek, moral verecek, oyuncuların sorunlarını çözecek, abilik yapabilecek bir yönetici profili de yok. Abdürrahim Albayrak ve sonrasında Erden Timur bu işi çok iyi yapıyordu.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Dün sahaya çıkan Galatasaray, 43'te golü yedi. O dakikaya kadar hiçbir Galatasaraylı'ya 'Benim takımım bu maçı kazanır, benim takımım bu turu geçer' izlenimini vermemiştir. Oyuncuların ve Okan hocanın kafası pazartesi günü oynayacağı derbide olabilir. Ama sen Avrupa'da finali hedef olarak belirlemedin mi Okan hocam? O zaman nerede o eski kükreyen Aslan? Nerede Tottenham maçındaki Galatasaray!

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Dünkü maçta kalede Günay değil de Muslera olsaydı yine farklı bir yenilgi alabilirdik. Çünkü Günay 8 net kurtarış yaptı. Muslera ise Hollanda'da stoper Abdülkerim Bardakcı'dan bile daha az kurtarış yaptı! O zaman Okan hocaya sormak lazım; 'Muslera bu kadar formsuzken, neden Günay'a daha fazla şans vermiyorsun?'

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Galatasaray bunca transfer yapmasına rağmen dün Cuesta sağ bek, Jelert sol bekte oynadı. Gerisini siz düşünün! Galatasaray Avrupa'ya çok erken veda etti. Ama Galatasaray'da gözle görülür bir düşüş var! Galatasaray, pazartesi günü tarihi bir maça çıkacak! Kazanırsa puan farkını 9'a çıkarır ve yüzde 95 şampiyon olur. Fenerbahçe kazanırsa, şampiyonluğun en güçlü adayı sarılacivertli takım olur.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – TAYLOR İÇİN KOLAY MAÇ

Galatasaray istekli başladı lakin ne hücumda ne savunmada organize olamadı. Az Alkmaar ise tam aksine bir takım nasıl organize olması gerekiyorsa öyleydi. Galatasaray'ın savunma konusunda zaafları çok. Kaleci Günay alkışı fazlasıyla hak etti. Değişikliklere rağmen son bölümde derbi moduna geçildi. Ancak bu oyun derbiye yetmez. Tribünler derbi hatırına susuyor sabrediyor! Bu futbola, bu beraberlik büyük ikramiye gibi.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Anthony Taylor, 46 yaşında hakemlikte sona geldi. İngiltere'nin en iyi iki hakeminden biri. Bu sezon Club Brugge-Sporting Lizbon (2-1) 8 sarı, Rapid-Braga (2-2) 8 sarı ve Bournemouth-Chelsea (0-1) 14 sarı ile kart konusunda dikkat çeken maçlar yönetti. Bu maçta ise zaman zaman fazla konuşmuş olsa da sözlü ikazlarıyla oyuncuları kontrol altına aldı tek sarı kartla oyunu tamamladı. Tatlı sert oyuna, basit temaslara izin vermesine rağmen yine de 33 faul olması ilginçti. Galatasaray 13. dakikada, Az Alkmaar 67. dakikada penaltı bekledi devam kararları doğruydu. İngiliz için kolay maç oldu.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

İsviçreli 36 yaşındaki Scharer 7. dakikada karşı tribünlerde çıkan arbedede ''Güvenlik zafiyeti oluştu'' tespitiyle maçı durdurdu ve soyunma odasına gitti. UEFA'nın sıfır toleransı. Kurumsal yapı, yaptırımlar ve güven tesisi böyle olur. Futbolun marka değeri böyle korunur. Scharer 15 dakika kadar bekledi. Seyirci mum gibi oldu. UEFA Delegesi onayladı. Hakem sahaya çıktı. Kaldığı yerden hakem atışı ile devam etti.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

VAR'ın karışamadığı Amrabat'ın Vasguez'i itmesini ve Ndiaye'nin En-Nesyri'yi itmesini penaltı için yeterli bulmadı 'devam' dedi. Topsuz alanda En- Nesyri ile kaleci Coosemans'ın kafa kafaya horozlanmalarında sadece En- Nesyri'ye kart çıkması adil olmadı! Olayı abartıp süsleyen kaleciye de sarı çıkmalıydı. Vasguez'e ve Ndiaye'e çıkmayan net sarı kartlar var. Fred'e çıkan sarı gereksiz, Osayi'ye çıkan doğruydu. Kart standardı kötü, kendisine top çarpan elit hakem Scharer'ın puanını düşürdü.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – GERİYE BAKMAMALI

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı geçebilmesi için Osimhen kadar coşkulu oyunculara, Osimhen kadar atletik ve fizik gücü üst düzeyde oyunculara ihtiyacı vardı. Hollanda ekibinin çok koşan oyuncularından oluşturduğu kadro, Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını, etkili hücum yapmasını engelledi.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Okan Buruk, Avrupa'da dar bir kadroya sahipti, ilk maçı deplasmanda farklı kaybeden Galatasaray, 15 dakikada 'Baskın basanındır' şeklinde ataklar geliştirdi. Çok iyi alan savunması yapan ve pozisyon alma konusunda hata yapmayan AZ Alkmaar takımını geçemedi. Özellikle, Hollanda takımının kontratakları çok etkiliydi.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Muslera'nın yerine kaleye geçen Günay yaptığı müthiş kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Okan Buruk ve öğrencileri için Avrupa defteri kapandı. Geceden kalan ağızda keçiboynuzu tadı bırakan üç şey vardı... 1- 2-0 geriden gelip, beraberliği yakalamak ve evinde Avrupa Ligi'nde kaybetmemekti. 2- Soğuk ve karlı havaya rağmen Galatasaray taraftarı görevini yapıp, tribünleri doldurdu.

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

3-Günay kalesinde devleşti. Şeref kürsüsüne Osimhen'i koyuyorum. Nijeryalı yıldız, müthiş coşkulu ve kazanma duygusuyla oynadı. Çalışkanlığını bir golle süsledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli.

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