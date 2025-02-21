Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını değerlendirdi

Yahu bir yönetici de çıkıp İcardi'ye 'Sen bu takımın yıldızısın. 10 milyon euro ödüyoruz sana. Artık gel ve şu tedavine İstanbul'da devam et. Takıma moral ver. Abilik yap' demiyor. Durum böyle olunca da takımda gözle görülür bir disiplin problemi ortaya çıkıyor. En azından dünkü görüntü böyleydi. Galatasaray'da takımın enerjisini yükseltecek, moral verecek, oyuncuların sorunlarını çözecek, abilik yapabilecek bir yönetici profili de yok. Abdürrahim Albayrak ve sonrasında Erden Timur bu işi çok iyi yapıyordu.

Dün sahaya çıkan Galatasaray, 43'te golü yedi. O dakikaya kadar hiçbir Galatasaraylı'ya 'Benim takımım bu maçı kazanır, benim takımım bu turu geçer' izlenimini vermemiştir. Oyuncuların ve Okan hocanın kafası pazartesi günü oynayacağı derbide olabilir. Ama sen Avrupa'da finali hedef olarak belirlemedin mi Okan hocam? O zaman nerede o eski kükreyen Aslan? Nerede Tottenham maçındaki Galatasaray!