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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Cimbom'un ev sahibi olacağı kritik maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm planlarını kazanmak üzerine yapıyor. Taraftarları önünde RAMS Park'ta ezeli rakibi ve 6 puan önünde olduğu Fenerbahçe'yi yenmek isteyen Aslan, şampiyonluk ateşini yakmak istiyor.

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Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik Direktör Okan Buruk da derbi planlarını yoğun bir mesaiyle hazırlıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Avrupa Ligi'ndeki 2-2'lik AZ Alkmaar maçından sonra Okan Buruk derbide hem ilk 11'ini hem de formasyonunu değiştirmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

FORMASYON: 4-3-3

UEFA listesinde yer almayan Mario Lemina, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Eren Elmalı'nın ilk 11'e yazılması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Okan Buruk'un kanat beklerde Frankowski ve Eren'den, orta saha merkezde Lemina'dan ve üçüncü bölgede Ahmed Kutucu'dan faydalanmak istediği bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik ekibin dev derbide 4-3-3 formasyonuna dönmeyi planladığı da ifade edildi. 4'lü düzende stoper ikilisinin de Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı'nın olması bekleniyor.

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