Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Cimbom'un ev sahibi olacağı kritik maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk planını yaptı. İşte detaylar...
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FORMASYON: 4-3-3
UEFA listesinde yer almayan Mario Lemina, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Eren Elmalı'nın ilk 11'e yazılması bekleniyor.
Okan Buruk'un kanat beklerde Frankowski ve Eren'den, orta saha merkezde Lemina'dan ve üçüncü bölgede Ahmed Kutucu'dan faydalanmak istediği bildirildi.
Teknik ekibin dev derbide 4-3-3 formasyonuna dönmeyi planladığı da ifade edildi. 4'lü düzende stoper ikilisinin de Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı'nın olması bekleniyor.
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