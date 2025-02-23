Galatasaray'da Okan Buruk planını yaptı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm planlarını kazanmak üzerine yapıyor. Taraftarları önünde RAMS Park'ta ezeli rakibi ve 6 puan önünde olduğu Fenerbahçe'yi yenmek isteyen Aslan, şampiyonluk ateşini yakmak istiyor.