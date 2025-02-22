Geçmişi mumla aratıyor

Galatasaray, sezon başında Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Rotasını Avrupa Ligi olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, otoriteler tarafından bu turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. İlk 4 maçta 10 puan toplayarak, bir anlamda herkesi haklı çıkarmayı başardı. Ancak sonrasında büyük bir düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı başarısız sonuçlarla ilk 8 dışında kaldı ve play-off'tan yoluna devam etti.

ERKENDEN HAVLU ATIYOR

Play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la eşleşen Galatasaray, rakibi karşısında iki maçta da varlık gösteremedi. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 4-1 kaybeden Aslan, rövanşta ise evinde 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve 'şampiyonluk' adaylarından biri olan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Genlerinde Avrupa'da başarı olan sarı-kırmızılılar, son yıllarda ise bu kimliğinden çok uzaklaştı. Her yıl erkenden Avrupa'ya havlu atmaya başladı.

KİMLİĞİNİ KAYBETTİ

Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 5 katılımında gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi'ne de iki sezondur son 32 turunda veda ediyor. Aslan, en son Avrupa'da 2012-13 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. O seneden sonra; bir kez Devler Ligi'nde son 16, bir defa da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar gidebildi. Geçmişini mumla aratan G.Saray, Avrupalı kimliğini de kaybetti.