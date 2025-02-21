TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunu sezon sonunda Almanya'ya döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
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31 yaşındaki orta saha, 2023 yılında Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Kerem, Hamburg, Hoffenheim, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını da giydi.
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