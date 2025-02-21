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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunu sezon sonunda Almanya'ya döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!

Galatasaray'ın gurbetçi yıldızı Kerem Demirbay, son haftalarda formaya hasret kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'da Sara ve Lemina'nın transferleri sonrasında yedek kulübesine hapsolan tecrübeli oyuncunun yeniden Almanya'ya döneceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu yolcu!

Demirbay'ın menajerinin Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

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