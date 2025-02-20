AZ Alkmaar Teknik Direktörü'nden Fenerbahçe-Galatasaray kıyaslaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, 20 Şubat Perşembe akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, AZ Alkmaar eşleşmesini 6-3 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ise Anderlecht deplasmanında oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maç ile birlikte eşleşmenin toplam skorunu 5-2 yaparak son 16 biletini kaptı.

Galatasaray'ın RAMS Park'ta ağırladığı AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Martens'in Fenerbahçe-Galatasaray kıyaslaması gündem oldu.

"G.SARAY'I DAHA ÇOK BEĞENDİM"

Martens, "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim." ifadeleri ile dikkat çekti.

Ayrıca sarı kırmızılı ekibin oyun tarzı ile ilgili, "Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalandık. Bazen organizasyonları çok hızlı değildi. Ondan da faydalanmaya çalıştık." dedi.