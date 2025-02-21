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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

Galatasaray, sezon sonu Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda gelecek sezon renklerine bağlamak üzere 3 ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte Cimbom'un kaleci adayları... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

Ara transfer döneminde önemli hamleler yapan Galatasaray gözünü şimdi yaz dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden uygulamak istiyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

Özellikle kalede yaşanacak bir değişimde sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, Fernando Muslera'nın ayrılması halinde B planını hemen devreye sokacak. 2011'den beri sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'nın ayrılması halinde adaylar netleşiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

ÜÇ GÜÇLÜ ALTERNATİF

Galatasaray'da Eyüpspor'da başarılı bir çıkış yaşayan ve yerli olmasının avantajını taşıyan Berke Özer ilk sırada geliyor. Sarı-kırmızılılar yabancı kaleci alternatiflerini de ön planda tutuyor. Buna göre Olympique Lyon'dan Brezilyalı kaleci Lucas Perri ve Olympiakos'tan Yunanistan'ın gelecek vaat eden eldiveni Konstantinos Tzolakis güçlü adaylar arasında bulunuyor. Yönetimin, haziran ayı geldiğinde hızlıca adımlar atacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

KALEYE YABANCI DAMGASI

Cimbom'da uzun yıllardan beri kalede yabancı isimlerin başarısı öne çıkıyor. 1984-1990 arası kaleye geçen Zoran Simovic, 1998- 2001 arası eldivenleri takan Claudio Taffarel, 2001-2007 arası iz bırakan Faryd Mondragon ve 2011'den beri Galatasaray'da efsaneler arasına giren Fernando Muslera kulüp tarihine geçti. Galatasaray söz konusu 4 yabancı kaleciyle Süper Lig'de tam 13 lig şampiyonluğu kazandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

PERRİ'YE SAĞLAM REFERANS

Sarı kırmızılılarda kaleci adayları arasında yer alan Lucas Perri için Claudio Taffarel'in de olumlu referansı dikkat çekiyor. Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Brezilyalı Taffarel'in vatandaşından övgüyle bahsettiği ve transferinin sarı-kırmızılılara faydalı olacağını dile getirdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

GÜNEY AMERİKA FAKTÖRÜ

Lucas Perri'yi kaleci listesine alan Galatasaray'da Güney Amerikalı isimler her zaman ön plana çıktı. 1998'de gelen Brezilyalı eldiven Taffarel, 2001'de imza atan Kolombiyalı Mondragon ve 2011'den beri müthiş işlere imza atan Uruguaylı Muslera göze çarpıyor. Bu bağlamda Brezilyalı Lucas Perri de güven veriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 3 güçlü aday

BERKE ÖZER SICAK BAKIYOR

Yerli kaleci adayları arasında Berke Özer'in adı favoriler arasında duruyor. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Eyüpspor'un 24 yaşındaki eldiveni, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor'la yaptığı görüşmelerde Berke Özer'in de gelmeye istekli durduğu belirtildi.

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