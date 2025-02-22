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Haberler Galatasaray Elenmek acı verici

Elenmek acı verici

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, AZ Alkmaar maçı sonrasında sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi ve "Ne yazık ki bu kupadaki yolumuz sona erdi. Elenmek çok acı veriyor. Şimdi düşünme, çalışma, gelişme ve pazartesi günkü maça hazırlanma zamanı. Her türlü sonuca katlanan ve her zaman takımı destekleyen sadık taraftarlarımıza çok teşekkürler. Sonuna kadar hep beraber" mesajını paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Elenmek acı verici
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, AZ Alkmaar maçı sonrasında sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi ve "Ne yazık ki bu kupadaki yolumuz sona erdi. Elenmek çok acı veriyor. Şimdi düşünme, çalışma, gelişme ve pazartesi günkü maça hazırlanma zamanı. Her türlü sonuca katlanan ve her zaman takımı destekleyen sadık taraftarlarımıza çok teşekkürler. Sonuna kadar hep beraber" mesajını paylaştı.
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