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Biletler 7 dakikada tükendi
Galatasaray, pazartesi günü RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, dün bu maçın biletlerini satışa çıkardı. Galatasaraylı taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterdi ve satışa çıkan tüm biletler 7 dakika içinde tükendi. Kulüp resmi sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.
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