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Haberler Galatasaray Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. İlk maçta deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, rövanşta sahasında 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasını noktaladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül ise karşılaşmaya dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:23
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Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı…"

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek. Ama ilk yarıya bakınca bu beklentinin tam tersi oldu."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"İkinci yarıya G.Saray biraz baskılı başladı. Ama bir kontratakta rakip farkı ikiye çıkardı. Sonra Galatasaray'ın üst üste iki golü var. Ama bu devrede rakibin, Günay'ı geçemediği 4 net pozisyon daha vardı."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu..."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı."

Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"

"Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali."

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