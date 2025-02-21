Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! "İşte ligimizin hali"
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. İlk maçta deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, rövanşta sahasında 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasını noktaladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül ise karşılaşmaya dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu."
"Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı."
"İkinci yarıya G.Saray biraz baskılı başladı. Ama bir kontratakta rakip farkı ikiye çıkardı. Sonra Galatasaray'ın üst üste iki golü var. Ama bu devrede rakibin, Günay'ı geçemediği 4 net pozisyon daha vardı."
"Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu..."
"Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di."
"Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi."
"Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı."
"Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali."
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