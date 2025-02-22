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Avrupa'dan 18 milyon euro geldi
Galatasaray'ın Avrupa'dan şu ana kadar elde ettiği gelir açıklandı. Kasaya 18 milyon 380 bin euro girdi: Şampiyonlar Ligi / Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro. Katılım: 4.31 milyon euro. Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro. 10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon euro. Puan: 1.95 milyon euro. Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro. Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro. Toplam: 18.38 milyon euro.
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