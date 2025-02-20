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Haberler Galatasaray TFF'den Galatasaray paylaşımı

TFF'den Galatasaray paylaşımı

TFF, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Galatasaray'a teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 23:03 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 23:05
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TFF'den Galatasaray paylaşımı

TFF, resmi sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile rövanş mücadelesinde karşılaşan ve 2-2 eşitlik ile biten maçın ardından Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılılara teşekkür etti.

İŞTE O İFADELER

"UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz."

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