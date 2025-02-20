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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Taraftarı önünde kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Mario Lemina ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:11
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Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Dev mücadele öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 57 puanlı Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, bir yandan Avrupa Ligi play-off rövanşında AZ Alkmaar maçını düşünürken öte yandan Fenerbahçe derbisini de hesaba katıyor.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA listesinde yer almayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Frankowski ve Mario Lemina gibi önemli isimleri 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiye hazırlamaya çalışıyor. Buruk yoğun mesaiyle planlarını yapıyor.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

LEMINA İLK 11'E

Çaykur Rizespor maçında asist yapan iki yıldız; Mario Lemina ve Frankowski'nin performansından çok memnun olan teknik heyet; Fenerbahçe derbisinde iki ismi ilk 11'de görevlendirecek.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Aynı şekilde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Eren Elmalı'nın da derbide oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Ahmed Kutucu da Okan Buruk'un favori isimlerinden.

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