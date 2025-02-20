Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Taraftarı önünde kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Mario Lemina ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Dev mücadele öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 57 puanlı Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray, bir yandan Avrupa Ligi play-off rövanşında AZ Alkmaar maçını düşünürken öte yandan Fenerbahçe derbisini de hesaba katıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA listesinde yer almayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Frankowski ve Mario Lemina gibi önemli isimleri 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiye hazırlamaya çalışıyor. Buruk yoğun mesaiyle planlarını yapıyor.
LEMINA İLK 11'E
Çaykur Rizespor maçında asist yapan iki yıldız; Mario Lemina ve Frankowski'nin performansından çok memnun olan teknik heyet; Fenerbahçe derbisinde iki ismi ilk 11'de görevlendirecek.
Aynı şekilde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Eren Elmalı'nın da derbide oynaması bekleniyor.
Ahmed Kutucu da Okan Buruk'un favori isimlerinden.
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