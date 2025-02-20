Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Dev mücadele öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 57 puanlı Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bir yandan Avrupa Ligi play-off rövanşında AZ Alkmaar maçını düşünürken öte yandan Fenerbahçe derbisini de hesaba katıyor.