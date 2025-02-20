  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera 14 sezonda ilk kez yedek!

Galatasaray'da Fernando Muslera 14 sezonda ilk kez yedek!

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 21:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Fernando Muslera 14 sezonda ilk kez yedek!

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇ YAYINI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı yayını izle
Fitne girişimi ya da…
Mourinho: Şu anda kafamızdaki tek şey...
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! 21:26
G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! 20:55
Türkiye-İtalya | CANLI Türkiye-İtalya | CANLI 20:30
G.Saray-AZ Alkmaar | CANLI G.Saray-AZ Alkmaar | CANLI 20:21
Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... 20:16
Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 19:32
Daha Eski
Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! 19:24
Zaha'dan G.Saray açıklaması! Zaha'dan G.Saray açıklaması! 19:10
UEFA'dan G.Saray paylaşımı! UEFA'dan G.Saray paylaşımı! 19:08
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? 18:19
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 18:00
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:41