TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleci bombası İşte listedeki bir numaralı aday
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 2011'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli eldivenin olası vedası sebebiyle kulüp yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın listesindeki bir numaralı aday...(GS spor haberleri)
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Yabancı adaylar arasında ön plana çıkan isim ise Olympique Lyon'dan Lucas Perri oldu.
Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali olan Brezilyalı kaleci, Galatasaray'ın radarına girdi.
Lyon'da bu sezon 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatan 27 yaşındaki Perri, sarı kırmızılı kulüp tarafından sezon sonu kadar yakından takip edilecek.
1.97 boyundaki Perri'nin Lyon ile 3 yıl daha sözleşmesi var.
YERLİDE BERKE
Yabancı adaylar arasında Lucas Perri öne çıkarken, yerli adaylarda da Berke Özer'in ismi dikkat çekiyor.
Eyüpspor'da bu sezon son derece başarılı bir dönem geçiren 24 yaşındaki Berke Özer, performansıyla beğeni topluyor.
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