  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleci bombası İşte listedeki bir numaralı aday

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleci bombası İşte listedeki bir numaralı aday

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 2011'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli eldivenin olası vedası sebebiyle kulüp yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın listesindeki bir numaralı aday...(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Galatasaray'da bir devrin sonuna geliniyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

2011'den beri sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sezonun bitimiyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Eyüpspor'dan Berke Özer'le ilgilenen sarı-kırmızılılar, Berke dışında yabancı adayları da takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Yabancı adaylar arasında ön plana çıkan isim ise Olympique Lyon'dan Lucas Perri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali olan Brezilyalı kaleci, Galatasaray'ın radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Lyon'da bu sezon 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatan 27 yaşındaki Perri, sarı kırmızılı kulüp tarafından sezon sonu kadar yakından takip edilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

1.97 boyundaki Perri'nin Lyon ile 3 yıl daha sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

YERLİDE BERKE

Yabancı adaylar arasında Lucas Perri öne çıkarken, yerli adaylarda da Berke Özer'in ismi dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın kalesinde değişim rüzgarı! İşte listedeki bir numaralı aday

Eyüpspor'da bu sezon son derece başarılı bir dönem geçiren 24 yaşındaki Berke Özer, performansıyla beğeni topluyor.

Tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun 11'i
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
DİĞER
Yıllarca gizli saklı aşk yaşadılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilişkilerini herkese ilan etti! Romantik kareye beğeni yağdı...
Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina "acil kentsel dönüşüm" bekliyor... İBB umursamıyor
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi!
Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 16 Şubat 2025 07:42
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi! 01:07
PSG liderliğini perçinledi! PSG liderliğini perçinledi! 01:01
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi! 00:58
Milan H.Verona'yı tek golle geçti! Milan H.Verona'yı tek golle geçti! 00:45
Milan H.Verona'yı tek golle geçti! Milan H.Verona'yı tek golle geçti! 00:45
Daha Eski
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır tepkisi! Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır tepkisi! 23:48
Güneş: Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi Güneş: Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi 23:48
Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız! Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız! 23:48
Kartal derbide 3 puana kanatlandı Kartal derbide 3 puana kanatlandı 23:48
Beşiktaşlı ismin sözleşmesi uzatıldı! Beşiktaşlı ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:48
Bodrum deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti Bodrum deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti 23:48