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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi sözleri: "Bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi sözleri: "Bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı sponsorluk anlaşması töreninde kamera karşısına çıktı. Özbek'in Fenerbahçe derbisi ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:52
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi sözleri: "Bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı sponsorluk anlaşması töreninde kamera karşısına çıktı. Özbek'in Fenerbahçe derbisi ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.

F.BAHÇE DERBİSİ VE YABANCI HAKEM HAKKINDA...

"Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?"

Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli.

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