Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

"DEVAMLI KADRO SIZIYOR" Buruk, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadeleri ile dikkat çekmişti.