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Haberler Galatasaray Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda oynanan maçın ardından Galatasaray yönetiminin flaş bir operasyon hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte Florya'daki "köstebek" hareketliliği... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 12:31
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Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, Hollanda'dan 4-1 mağlup ayrılarak son 16 umutlarını eşleşmenin ikinci maçına bırakmıştı.

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları ise, "Florya'da köstebek mi var?" sorularını akla getirmişti.

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

"DEVAMLI KADRO SIZIYOR"

Buruk, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadeleri ile dikkat çekmişti.

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından Hollanda dönüşünde yönetimin hummalı bir çalışma için kollarını sıvadığı ortaya çıktı.

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, AZ Alkmaar maçının hemen ardından Florya'daki köstebeği bulmak üzere dev bir operasyonun gerçekleştirilmesi için düğmeye bastı.

Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti

Böylelikle Okan Buruk'un şikayetçi olduğu konu Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala çözüme kavuşturulacak ve Galatasaray'ın taktiksel anlamda mücadelelere 1-0 geriden başlaması engellenecek.

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