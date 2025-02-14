Florya'da köstebek var! Galatasaray yönetimi harekete geçti
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda oynanan maçın ardından Galatasaray yönetiminin flaş bir operasyon hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte Florya'daki "köstebek" hareketliliği... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından Hollanda dönüşünde yönetimin hummalı bir çalışma için kollarını sıvadığı ortaya çıktı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, AZ Alkmaar maçının hemen ardından Florya'daki köstebeği bulmak üzere dev bir operasyonun gerçekleştirilmesi için düğmeye bastı.
Böylelikle Okan Buruk'un şikayetçi olduğu konu Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala çözüme kavuşturulacak ve Galatasaray'ın taktiksel anlamda mücadelelere 1-0 geriden başlaması engellenecek.
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