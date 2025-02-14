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Haberler Galatasaray MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında tartışmalı penaltı kararından sonra sahadan çekilmişti. MHK, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 13:00
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MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı maçta skandal bir olay gerçekleşmişti.

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

12. dakikada Dries Mertens'in yerde kalmasıyla sarı kırmızılılar penaltı kazanmış ve karşılaşmanın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekilmişti.

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Yaşanan olay sadece ülke genelinde değil, dış basında da büyük yankı uyandırırken taraflarla ilgili kararlar ve yaptırımlar açıklanmaya devam ediyordu.

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Son olarak MHK'dan da dikkat çeken bir "Oğuzhan Çakır" hamlesi geldi.

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan mücadelelerin hakemlerinin açıklanması ile birlikte Çakır'a görev verilmediği ortaya çıktı.

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

VAR KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ

VAR hakemi olarak Jakob Sundberg'in görev yaptığı maçta penaltı pozisyonu ile ilgili yapılan konuşmalar gündem olmuştu. İşte o kayıtlar...

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Jakob Sundberg: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."

MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

ÇAKIR'A GÖREV VERİLMEZKEN...

Türkiye'de penaltı tartışması sürerken Sundberg'in Danimarka Ligi'nde oynanacak kritik Randers-FC Kopenhag karşılaşmasında VAR hakemi olacağı ortaya çıktı.

FC Kopenhag 33 puanla liderlik koltuğunda otururken Randers ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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