MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti

Son olarak MHK'dan da dikkat çeken bir "Oğuzhan Çakır" hamlesi geldi.

VAR KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ VAR hakemi olarak Jakob Sundberg'in görev yaptığı maçta penaltı pozisyonu ile ilgili yapılan konuşmalar gündem olmuştu. İşte o kayıtlar...