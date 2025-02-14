MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! Galatasaray-Adana Demirspor maçını yönetmişti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında tartışmalı penaltı kararından sonra sahadan çekilmişti. MHK, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Son olarak MHK'dan da dikkat çeken bir "Oğuzhan Çakır" hamlesi geldi.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan mücadelelerin hakemlerinin açıklanması ile birlikte Çakır'a görev verilmediği ortaya çıktı.
VAR KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ
VAR hakemi olarak Jakob Sundberg'in görev yaptığı maçta penaltı pozisyonu ile ilgili yapılan konuşmalar gündem olmuştu. İşte o kayıtlar...
Jakob Sundberg: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."
Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."
ÇAKIR'A GÖREV VERİLMEZKEN...
Türkiye'de penaltı tartışması sürerken Sundberg'in Danimarka Ligi'nde oynanacak kritik Randers-FC Kopenhag karşılaşmasında VAR hakemi olacağı ortaya çıktı.
FC Kopenhag 33 puanla liderlik koltuğunda otururken Randers ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
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