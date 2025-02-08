Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor
Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından bu yana hem sağ bek hem de sol bekte problem yaşayan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi sona ermeden bu problemi ortadan kaldırmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, her iki bölge için de adaylarını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Aslan'ın sağ bek listesinde ise üç isim öne çıktı. Lens'in Polonyalı yıldızı Frankowski için sıkı pazarlık devam ediyor.
İspanyol medyası, Sevilla'nın 21 yaşındaki sağ beki Juanlu Sanchez'i Galatasaray'ın istediğini yazdı. ABC gazetesindeki haberde, Sevilla'nın ilk teklifi reddettiği ancak Galatasaray'ın rakamı artırarak yeni bir hamle yapacağı ileri sürüldü.
Cimbom'un sağ bek adayları arasına giren son oyuncu Wagner Pina oldu. 22 yaşındaki Pina, Portekiz'in Estoril takımında forma giyiyor.
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