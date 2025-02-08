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Haberler Galatasaray Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından bu yana hem sağ bek hem de sol bekte problem yaşayan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi sona ermeden bu problemi ortadan kaldırmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, her iki bölge için de adaylarını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Morata, Lemina ve Cuesta ile art arda transfer bombalarını patlatan Galatasaray şimdi de sağ bek ve sol bek takviyesi için çalışıyor.

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Cimbom, Eren Elmalı konusunda Trabzonspor'la anlaşamayınca Alanyasporlu Yusuf Özdemir ve Glasgow Rangers'lı Rıdvan Yılmaz'ı gündeme aldı.

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Rangers 23 yaşındaki Rıdvan için 5 milyon euro istedi, Galatasaray bu rakamı fazla buldu. Sarı- kırmızılı takım diğer sol bek adayı 24 yaşındaki Yusuf Özdemir için de Alanyaspor'la temasa geçti. İlk görüşme olumlu geçti.

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Aslan'ın sağ bek listesinde ise üç isim öne çıktı. Lens'in Polonyalı yıldızı Frankowski için sıkı pazarlık devam ediyor.

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

İspanyol medyası, Sevilla'nın 21 yaşındaki sağ beki Juanlu Sanchez'i Galatasaray'ın istediğini yazdı. ABC gazetesindeki haberde, Sevilla'nın ilk teklifi reddettiği ancak Galatasaray'ın rakamı artırarak yeni bir hamle yapacağı ileri sürüldü.

Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Cimbom'un sağ bek adayları arasına giren son oyuncu Wagner Pina oldu. 22 yaşındaki Pina, Portekiz'in Estoril takımında forma giyiyor.

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