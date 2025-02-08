Galatasaray'a 2 yıldız daha! Cimbom transferde durmuyor

Morata, Lemina ve Cuesta ile art arda transfer bombalarını patlatan Galatasaray şimdi de sağ bek ve sol bek takviyesi için çalışıyor.

Rangers 23 yaşındaki Rıdvan için 5 milyon euro istedi, Galatasaray bu rakamı fazla buldu. Sarı- kırmızılı takım diğer sol bek adayı 24 yaşındaki Yusuf Özdemir için de Alanyaspor'la temasa geçti. İlk görüşme olumlu geçti.