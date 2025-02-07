Galatasaray Carlos Cuesta'nın lisansını çıkardı

Galatasaray, İtalya'nın Roma takımına kiralanan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı Carlos Cuesta'yı alarak doldurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için Genk'e 8 milyon avro bonservis ücreti ödedi.
Carlos Cuesta, Galatasaray'a transfer olan 8. Kolombiyalı futbolcu ünvanını aldı.
Unutulmaz kaleci Faryd Mondragon'un 2001'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez forma giydi.
LİSANSI ÇIKTI!
Kolombiyalı savunma oyuncusu böylelikle Adana Demirspor maçı kafilesinde yer alacak.