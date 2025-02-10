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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Przemyslaw Frankowski İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 20:26
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Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Lens'te forma giyen Polonyalı kanat oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, İstanbul'a gelerek transfer süreci için ilk adımı attı. Havalimanında görüntülenen Frankowski'nin, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray yönetimiyle son detayları görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Frankowski transferini kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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