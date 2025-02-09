Yeni transferler sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

MORATA HEYECANI Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Alvaro Morata, RAMS Park'ta taraftarların önüne çıkacak. İlk kez Gaziantep maçında forma giyen İspanyol santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Boluspor maçında oynadı ve ilk golünü attı. Morata'nın bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

JAKOBS BUGÜN YOK Cimbom'da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, Ajax ve Gaziantep FK maçlarının ardından bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca sezonu kapatan Mauro Icardi de oynamayacak.