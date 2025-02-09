Yeni transferler sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i
Lig lideri Galatasaray evinde Adana Demirspor'u yenerek 6 puanlık farkı korumak istiyor. Cimbom, Avrupa Ligi play-off'unda oynayacağı AZ Alkmaar maçı öncesi moral de arıyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ
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4 İSİM CEZALI
Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavilacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.
2 OYUNCU SINIRDA
Aslan'da Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ
Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray çift forvete dönüyor. Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası tek forvetten verim alamayan Okan Buruk, Alvaro Morata'nın gelişiyle rahatladı. Bu akşam forvette Morata-Osimhen ikilisi bekleniyor.
MORATA HEYECANI
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Alvaro Morata, RAMS Park'ta taraftarların önüne çıkacak. İlk kez Gaziantep maçında forma giyen İspanyol santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Boluspor maçında oynadı ve ilk golünü attı. Morata'nın bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.
JAKOBS BUGÜN YOK
Cimbom'da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, Ajax ve Gaziantep FK maçlarının ardından bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca sezonu kapatan Mauro Icardi de oynamayacak.
GÖZLER LEMINA'DA
Ara transfer döneminde kadroya katılan Mario Lemina, Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Wolverhampton'dan gelen Lemina, Galatasaray taraftarıyla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor. 2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Gabonlu orta saha, en son 28 Haziran 2020'de sarı-kırmızılı formayla mücadele etmişti.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Galatasaray: GÜNAY, SALLAI, CUESTA, SANCHEZ, BERKAN, KAAN, SARA, AHMED, MERTENS, MORATA, OSIMHEN
Adana Demirspor: DENİZ, ARDA, TOLGA, SEMiH, ABDULSAMET, MAESTRO, TAYFUN, İZZET, ALIOUI, ALİ YAVUZ, AYMBETOV
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