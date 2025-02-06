TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var
Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray stoper transferi için gün sayıyor. Sarı kırmızılı yönetim Avrupa'ya transfer için çıkarma yaptı. Sarı kırmızılı yönetim 4 ismin üstünde yoğunlaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ancak taraftarın karşı çıkması ile Cuesta'yı yedekte tutan Aslan, dört koldan temaslarını sürdürüyor.
Di Marzio'nun haberine göre ise G.Saray, Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki stoper Jan-Carlo Simic için görüşmelerde bulunuyor.
Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'nun da gündeme geldiği belirtilirken İstanbul kulübünün, 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için 9 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
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