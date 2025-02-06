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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray stoper transferi için gün sayıyor. Sarı kırmızılı yönetim Avrupa'ya transfer için çıkarma yaptı. Sarı kırmızılı yönetim 4 ismin üstünde yoğunlaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray, stoper transferi için yoğun temaslarda bulundu.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Serie A ekibi Empoli'de forma giyen Saba Goglichidze için bastıran Aslan, 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Sabah'ın haberine göre; Çizme temsilcisi indirime yanaşmayınca Cimbom soluğu Belçika'da aldı ve Genk forması giyen Carlos Cuesta ile temas kurdu. Davinson Sanchez'in önerdiği 25 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılılarla anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Ancak taraftarın karşı çıkması ile Cuesta'yı yedekte tutan Aslan, dört koldan temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Di Marzio'nun haberine göre ise G.Saray, Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki stoper Jan-Carlo Simic için görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var

Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'nun da gündeme geldiği belirtilirken İstanbul kulübünün, 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için 9 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

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