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Haberler Galatasaray Galatasaray Carlos Cuesta transferini açıkladı!

Galatasaray Carlos Cuesta transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:34
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Galatasaray Carlos Cuesta transferini açıkladı!

Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

İŞTE CUESTA'NIN İLK SÖZLERİ

Carlos Cuesta: "Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu."

"TARAFTARA MESAJIM..."

"Taraftarımıza mesajım, sahada %100'ünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Her maça gelecek taraftarlarımıza saygı duyacağımızı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım."

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