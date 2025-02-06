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Haberler Galatasaray Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina takviyesiyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların sezonun öne çıkan takımlarından Göztepe'nin yıldızıyla ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 10:40
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Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde 3 ismi kadrosuna kattı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray ilk olarak Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, İkas Eyüpspor forması giyen milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar Ahmed'in ardından hücum hattına bir takviye daha yaparak dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'yı transfer etti.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan, Milan forması giyen İspanyol yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray son olarak ise Wolverhampton forması giyen eski yıldızı Mario Lemina'yı renklerine bağladı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar Gabonlu orta saha oyuncusuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

BOKELE'YE KANCA

Aslan, Göztepe'de forma giyen Malcom Bokele'yi takip ediyor.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kamerun Milli Takımı'nda da oynayan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 resmi maça çıkarken 1 gol attı, bin 675 dakika süre aldı.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Göztepe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 2.1 milyon Euro.

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