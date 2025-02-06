Göztepe'den Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina takviyesiyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların sezonun öne çıkan takımlarından Göztepe'nin yıldızıyla ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, İkas Eyüpspor forması giyen milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılar Ahmed'in ardından hücum hattına bir takviye daha yaparak dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'yı transfer etti.
Aslan, Milan forması giyen İspanyol yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray son olarak ise Wolverhampton forması giyen eski yıldızı Mario Lemina'yı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar Gabonlu orta saha oyuncusuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.
Bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
BOKELE'YE KANCA
Aslan, Göztepe'de forma giyen Malcom Bokele'yi takip ediyor.
Kamerun Milli Takımı'nda da oynayan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 resmi maça çıkarken 1 gol attı, bin 675 dakika süre aldı.
Göztepe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 2.1 milyon Euro.
DİĞER