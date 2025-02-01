Yunus 3 milyon euro istedi

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan ve son maçlarda performansı düşen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Yunus'un bu sezonki performansı sonrasında; 2026'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı ve 24 yaşındaki oyuncuya Barış Alper'in aldığı ücreti yani senelik 2 milyon euro önerdi. Ancak Yunus'un yönetimden senelik 3 milyon euro istediği ve yapılan teklifi bu nedenle kabul etmediği belirtildi. Oyuncunun menajerinin de yönetime 'kabul etmezseniz, çıkış maddesiyle (10 milyon euro) götürürüz' dediği de iddia edildi.