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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Al-Duhail'de!

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Al-Duhail'de!

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 20:25
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TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Al-Duhail'de!

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.

Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.

Hakim Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek.

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