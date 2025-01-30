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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardan, Arjantinli futbolcunun dönüşüne dair flaş bir açıklama geldi. İşte 31 yaşındaki golcüyle ilgili o sürpriz ihtimal... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:08
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Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Sarı kırmızılılarda tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Cimbom şu ana kadar yalnızca İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Öte yandan Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Icardi'nin, yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Icardi yaşadığı sakatlık sonrası ülkesinde ameliyat olmuş ve rehabilitasyon sürecine girmişti.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce ise Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

İnce, "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay."

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir

"Şu an her şey olması gerektiği gibi."

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