Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardan, Arjantinli futbolcunun dönüşüne dair flaş bir açıklama geldi. İşte 31 yaşındaki golcüyle ilgili o sürpriz ihtimal... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Icardi'nin, yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
Icardi yaşadığı sakatlık sonrası ülkesinde ameliyat olmuş ve rehabilitasyon sürecine girmişti.
Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce ise Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili bilgi verdi.
İnce, "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay."
"Şu an her şey olması gerektiği gibi."
"6 ayda da dönebilir ama riskli olur" diye konuştu.
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