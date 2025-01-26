Ahmet Çakar’dan sert eleştiri: Halil Umut Meler hakemliği unutmuş!

"Galatasaray kazanmak zorundaydı. Önce Hatay, sonra Dinamo Kiev maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından takım sarsılmış görünüyordu. Ancak dün geceki futbol tat vermedi. Sadece Osimhen bir şeyler yapmaya çalıştı, ama çok yalnız kaldı."