Ahmet Çakar’dan sert eleştiri: Halil Umut Meler hakemliği unutmuş!
Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ahmet Çakar, Galatasaray'ın performansını ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. İşte Çakar'ın o sözleri… (GS spor haberleri)
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Sabah gazetesinde değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın performansını ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.
Çakar, Galatasaray'ın zorunlu kazanma psikolojisiyle sahaya çıktığını ancak sergilediği futbolun sezonun en kötü performanslarından biri olduğunu ifade etti.
Çakar yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray kazanmak zorundaydı. Önce Hatay, sonra Dinamo Kiev maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından takım sarsılmış görünüyordu. Ancak dün geceki futbol tat vermedi. Sadece Osimhen bir şeyler yapmaya çalıştı, ama çok yalnız kaldı."
"Eski Galatasaray'ın temposu, oyuncuların yakın oyunu, ilerideki baskısı yoktu. Eğer Adil'in yaptığı penaltı olmasa, Galatasaray'ın kazanması güç görünüyordu."
Hakem Halil Umut Meler'i de hedef alan Çakar, şunları söyledi:
"Maçın hakemi çok kötü bir yönetim sergiledi. Adeta hakemliği unutmuş gibi. Penaltıyı yine VAR yardımıyla verdi. İlk yarıda Torreira'nın iki sarı kart görmesi gereken pozisyonu es geçti. Tuhaf fauller çaldı. Yazık, Halil Umut Meler'i de kaybetmek üzereyiz."
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