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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar’dan sert eleştiri: Halil Umut Meler hakemliği unutmuş!

Ahmet Çakar’dan sert eleştiri: Halil Umut Meler hakemliği unutmuş!

Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ahmet Çakar, Galatasaray'ın performansını ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. İşte Çakar'ın o sözleri… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 08:54
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Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in 22. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Ancak mücadele sonrası Halil Umut Meler'in hakem performansı eleştirilerin odağı oldu.

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Sabah gazetesinde değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın performansını ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Çakar, Galatasaray'ın zorunlu kazanma psikolojisiyle sahaya çıktığını ancak sergilediği futbolun sezonun en kötü performanslarından biri olduğunu ifade etti.

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Çakar yazısında şu ifadelere yer verdi:

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

"Galatasaray kazanmak zorundaydı. Önce Hatay, sonra Dinamo Kiev maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından takım sarsılmış görünüyordu. Ancak dün geceki futbol tat vermedi. Sadece Osimhen bir şeyler yapmaya çalıştı, ama çok yalnız kaldı."

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

"Eski Galatasaray'ın temposu, oyuncuların yakın oyunu, ilerideki baskısı yoktu. Eğer Adil'in yaptığı penaltı olmasa, Galatasaray'ın kazanması güç görünüyordu."

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

Hakem Halil Umut Meler'i de hedef alan Çakar, şunları söyledi:

Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler eleştirisi

"Maçın hakemi çok kötü bir yönetim sergiledi. Adeta hakemliği unutmuş gibi. Penaltıyı yine VAR yardımıyla verdi. İlk yarıda Torreira'nın iki sarı kart görmesi gereken pozisyonu es geçti. Tuhaf fauller çaldı. Yazık, Halil Umut Meler'i de kaybetmek üzereyiz."

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