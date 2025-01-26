Ömer Üründül Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte ligde 54 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı... (GS SPOR HABERİ)
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Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı. Takımın alışılmış lokomotifi Barış Alper ise son derece yorgun gözüktü. Osimhen hücumda en gayretli isimdi. Torreira sezon başından beri ağır yük çekmesine rağmen yine garantili bir pres gücüydü. Muslera da yaşadığı protesto olayı dolayısıyla çok konsantreydi ve hatasız oynadı.
Sonuç olarak Okan Buruk 4'lü defansı tercih edip fazla risk almayarak geceyi hasarsız geçirdi. Konyaspor'un kadro kalitesi belli. Eksikleri de var. Ama Recep Uçar'ın hiçbir şey yapmadan takımını 10 kişi oynatan Kramer'e tahammül etmesine anlam veremedim.
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