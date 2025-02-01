TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim
Ara transferde takıma muhakkak bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme son olarak kariyerini İtalya Serie A'da sürdüren bir isim geldi. İşte o isim ve bonservis bedeli... (GS SPOR HABERİ)
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Galatasaray'ın hedeflediği futbolcu ise belli oldu.
İşte ayrıntılar...
SAĞ BEKE TCHATCHOUA
Galatasaray'ın sağ bek için istediği ismin de İtalya'da olduğu ortaya çıktı.
Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Verona'nın oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtildi.
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