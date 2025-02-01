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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Ara transferde takıma muhakkak bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme son olarak kariyerini İtalya Serie A'da sürdüren bir isim geldi. İşte o isim ve bonservis bedeli... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai içinde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Sarı kırmızılı yöneticilerin çalışmalarını İtalya'da sürdürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Bu doğrultuda Cimbom özellikle sağ bek bölgesine takviye yapmayı planlıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Galatasaray'ın hedeflediği futbolcu ise belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

SAĞ BEKE TCHATCHOUA

Galatasaray'ın sağ bek için istediği ismin de İtalya'da olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! İşte gündeme gelen son isim

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Verona'nın oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtildi.

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