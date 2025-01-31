GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a gündemindeki İspanyol yıldızdan müjdeli haber geldi. Fabrizio Romano, Alvaro Morata için tarafların anlaştığını ve yetenekli santrforun yakın zamanda İstanbul'a doğru yola çıkacağını aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Romano, yaptığı son dakika paylaşımı ile Alvaro Morata'nın Galatasaray'a geleceğini müjdeledi.
AC Milan ve Florya yönetimi, 6 ay kiralık + 1 yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacak şekilde anlaşma sağladı.
Ayrıca Morata'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a uçacağı aktarıldı.
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