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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a gündemindeki İspanyol yıldızdan müjdeli haber geldi. Fabrizio Romano, Alvaro Morata için tarafların anlaştığını ve yetenekli santrforun yakın zamanda İstanbul'a doğru yola çıkacağını aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 01:36
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GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın ara transfer dönemi gündeminde olan İspanyol yıldız Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılıların oyuncu ve kulübü ile anlaşması üzerine Milan'ın Morata yerine transfer yapmadan 32 yaşındaki santrforu transfer etmeyeceği açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Ünlü İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre oyuncunun transfer süreci erken sonuçlandı.

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Romano, yaptığı son dakika paylaşımı ile Alvaro Morata'nın Galatasaray'a geleceğini müjdeledi.

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

AC Milan ve Florya yönetimi, 6 ay kiralık + 1 yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacak şekilde anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERİ - Morata transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Ayrıca Morata'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a uçacağı aktarıldı.

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