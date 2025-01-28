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Haberler Galatasaray Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Uzun zamandır sağ bek mevkisinde problem yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde muhakkak bir transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Cimbom'un kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolculardan o ismi satın alma opsiyonlu transfer etmek için kulübüyle görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 13:37
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MEHMET MERT ERENLER
Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu 5.96 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Cimbom, savunma bölgesine de bir katkı yapmak istiyor.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Sağ bek mevkisinde sezon başında takıma katılan Elias Jelert'ten memnun kalmayan Aslan, asıl mevkisi stoper olan Kaan Ayhan'ı ve son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor karşılaşmasında aslen bir kanat oyuncusu olan Roland Sallai'yi sağ bek oynatmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Bu doğrultuda son olarak Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

CİMBOM ZEKİ ÇELİK İÇİN DEVREDE!

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A ekibi Roma, ara transferde Ajax'tan 22 yaşındaki Hollandalı sağ bek Devyne Rensch'i 5 milyon euroya transfer etmesinin ardından Zeki Çelik'i satabilir.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Schira, haberinin devamında Galatasaray'ın milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için ilgi göterdiğini belirtti.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik'in Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

27 yaşındaki isim Roma formasıyla yeni sezonda 27 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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