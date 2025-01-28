Galatasaray milli yıldız için devrede! Transferde kiralama formülü

Sağ bek mevkisinde sezon başında takıma katılan Elias Jelert'ten memnun kalmayan Aslan, asıl mevkisi stoper olan Kaan Ayhan'ı ve son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor karşılaşmasında aslen bir kanat oyuncusu olan Roland Sallai'yi sağ bek oynatmak zorunda kalmıştı.