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Haberler Galatasaray Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde yollarını ayırmayı düşündüğü Hakim Ziyech'in transfer görüşmeleri yapmasına izin verdi. İşte Faslı oyuncunun görüştüğü kulüp… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:24
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Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Galatasaray, Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'e transfer görüşmeleri yapabilmesi için onay verdi.

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Daha önce Suudi Arabistan kulüplerinin Ziyech'e ilgisinin olduğu basına yansımıştı.

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Fakat, Faslı oyuncunun öncelikli olarak Fransa'da bir kulübe transfer olmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Ziyech'in Lille ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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