Galatasaray Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde yollarını ayırmayı düşündüğü Hakim Ziyech'in transfer görüşmeleri yapmasına izin verdi. İşte Faslı oyuncunun görüştüğü kulüp… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:24
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Fakat, Faslı oyuncunun öncelikli olarak Fransa'da bir kulübe transfer olmayı düşündüğü belirtildi.
Ziyech'in Lille ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
2024 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Chelsea'den transfer edilen Ziyech'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.
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