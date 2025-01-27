Ajax mesaisi

Konya maçının ardından ara vermeyen G.Saray'da Ajax hazırlıkları başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Takım bugünü izin yaparak geçirdikten sonra çalışmalarına yarın devam edecek.

SARA İLK 11'E!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan ve Konya maçının son 10 dakikasında oyuna dahil olan Gabriel Sara, Ajax ile oynanacak olan Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyecek. Konya önünde kendisini deneyen Sambacı, Hollanda deplasmanı için hazır olduğunu gösterdi. Okan Buruk da oyuncusuna ilk 11'deki yerini vermeye hazırlanıyor.