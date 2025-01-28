Çelişkiler!

Mourinho, Real Madrid'de görev yaparken, 3-0 kazandığı Galatasaray maçının rövanşı için Türkiye'ye gelmiş ve rakibini izlemişti. Yıl 2013. O zaman Türk futboluna bakışı farklıydı. 3-2 kaybettiği maçtan sonra "gururlu bir takıma kaybettik" demişti. Mesleğini ciddiye alan, rakibini küçümsemeyen Mourinho gitti, şimdi kendisiyle cebelleşen inatçı bir Mourinho var. Göztepe maçında sahada olmasa da kurduğu kadro çelişkilerle yüklüydü. Takımda bazı adamlara "patron muamelesi" yapıldığı içindir ki ilk yarıda Fenerbahçe felaketti.

Fenerbahçe savunması Göztepe'nin Disneyland'ı oldu. Üç net pozisyon verdiler. Orta alan rakibini seyrederken, hücumda yaptırım gücü olmayan forvet ve her pozisyonda hakeme verilen itiraz dilekçeleriyle garip bir takım duruşu izledik. Fenerbahçe'nin ilk golü yediği dakikalarda topla oynama oranı yüzde 70. Tek tehlikeyi de ilk yarının son dakikasında yarattı. Yani golle işi yok havasındaydı.

Futbolun kendine göre basit kuralları var. "Koş, mücadele et karışma, gerisini ben hallederim!" İkinci yarıda gamsız Tadic ile enerjik Maximin değişikliğinin getirdiği 15 dakikalık hava başka bir Fenerbahçe gerçeğini ortaya çıkardıysa, bu takımın taraftarın aklını çekiştiren çelişkilerden sıyrılması gerekiyor.

Göztepe futbol olarak ligin özel takımlarından biri. Böyle bir takımı yenmenin zorluklarını elbette hesaba katalım. İkinci yarının başlangıcındaki Fenerbahçe'yi her maçta görebilirsek, futbolcular kendilerini çağıran sesi duyabilirse, takımı umulandan daha parlak bir gelecek bekliyor demektir. Çünkü fikstüre bakıldığı zaman Galatasaray'�� deplasmanda belalı rakipler bekliyor!

Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki futbolu kötüye giden işaret sembolleriyle dolu. Ne kadar iyiniyetli gözükse de Barış Alper Yılmaz son maçlarda takımın kenar süsü gibi. Yunus Akgün'de şaşırtıcı bir düşüş var. Orta alandaki baskıcı ve yaratıcı üretimde sıkıntı yaşanırken takımı sıradanlıktan kurtarmaya çalışan tek kişi Osimhen.

Beşiktaş'ın Atletic Bilbao karşısındaki görkemli galibiyeti de şaşırtıcıydı ama Antalyaspor karşısında "tanıdık Beşiktaş" yine sahadaydı. Dikkat çeken tek adam savunmada Uduokhai'ydi. Yeni teknik direktör Solskjaer'in bir yandan maçı gözleriyle okurken, öte yandan gelecek sezon için elden çıkarılacak futbolcuları bir kenara yazdığını düşünüyorum.

İnsan kalitesine yatırım yapılmayan bir ülkede utanmaz adamların gösterisi olmuş futbol. nin ahlak ve adaletten yoksun futbolcularına yakından bakın. Maçlarda çalınan faullerin yüzde 70'i sahte. "Sahtekarlık duygusu insanda adamlık bırakmaz" diyorum. Taraftarlar böyle adamların yakasını bıraksa bu futbolcular daha kolay düşecekler ama kendinden olanı korumakla yükümlü olan topluluklar ahlaksız üretimi körüklüyor. Peki, böyle bir durumda hakem ne işe yarıyor? Üstlerine bu kadar gidilen insanlarda ne akıl kalmış ne yürek!