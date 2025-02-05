Devam filmi!

Göztepe ve Rizespor maçlarında gördük ki, Fenerbahçe bir "devam filminin" içinde.

Maçların ilk yarısında bu takıma bir yara gerekiyor, sonra yarayı kaşıyıp kanatmak ve ikinci yarıda biraz futbolla pansuman yapmak.

Şartların eşit olduğu ilk yarıda Rizespor şiir gibi top oynarken, Fenerbahçe orta alanı seyir zevkinin doruğundaysa sistemde bir sorun var demektir. Cephane nöbetçileri de gecede iki parola değiştirirken, Mourinho sistemi değiştirmeyi kendine mi yediremiyor? Bu takımın kazanma şartlarının rakibin eksilmesiyle mi oluşması gerekiyor?



İkinci yarıda direkten dönen toplar ve verilen mücadeleyle Rizespor'u çaresiz misafir konumuna sokan baskının hakkı galibiyet olabilir ama Fenerbahçe bu baskıyı ve "görsel şöleni" bütün maça yaymak zorunda.

Gücünü kendi içindeki değerlerle sınayan bir takım görmek iki haftadır pek mümkün değilse, teknik kadro biraz da futbolcuların gerçeklerine eğilse fena mı olur!



Bazıları takımda sistemin manevi evladı ama gerçekte modası geçmiş bir dekor gibiler. Birçok futbolcuda formayı beyninde kotarmakla, ayaklarına hükmetmek arasında mesafe kapanmamış daha.



Ayrıca bir takımın savunmasıyla bu kadar oynanır mı? Yeni transfer Carlos'a baktım da Rugby oyuncusu gibi. Skriniar'da garip bir duruş var, ağırlığıyla fizik gücü arasında neler yapabileceğini görmek için gelecek maçları beklemek zorundayız.

Talisca'nın daha önce bizlerde bıraktığı izler elbette görkemliydi ama soru işaretlerini gidermesi için aynı fotoğraf karelerinin içine girmesi gerekiyor. Ben iyi bir İrfan Can Kahveci'yi Talisca'ya değişmem.



Gaziantep'te gökten bir elma düştü, o da Galatasaray'ın başına. Lider takımın Gaziantep'te kazanmasının futbolla ilgisi yoktu. Talihli bir gol, yolgeçen hanına dönmüş bir orta alan ve rakibe 3 net pozisyon veren bir savunma. Dönen topları saldırı hamlesine dönüştürmek Gaziantepli futbolculara mahsustu ama buna izin veren de Galatasaraylı futbolculardı. Osimhen'in "çaresiz koşturmalarının" dışında ilgi çeken bir kişi bile yoksa, ertelenmiş doğruların sahneye konmasını beklerken yeni yanlışları izlemeye devam edersek, Galatasaray'ın sıkıntıya düşme ihtimalini de işaret etmek zorundayız.

Bu takım daha ne deplasmanlar görecek ne fırtınalar.



Sarı kart sınırındaki 3 önemli oyuncunun bu maçta sarı kart görmesinin, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmemek için "taktiksel bir duruş" olduğunu düşünüyorum. Nasılsa Adana Demirspor maçı çantada keklik ama Rizespor maçında hasar büyük olabilirdi.



Şu anda ligin en özel takımı Eyüpspor, en özel teknik direktörü de Arda Turan! Elden çıkarılmış adamlarla futbol olarak gözleri okşayan, sonuç olarak ligin tepesinde yer bulabilen bir takımın ve Arda Turan'ın hakkını vermemiz gerek. Bir adam gençlik hatalarını ancak bu denli bir ustalığa dönüştürebilirdi. Helal olsun!



Bu ülkede hakemlik konsepti değişmiş olabilir ama ihanet meslekte adamlık bırakmaz! Hoş, hakemlikte en son aranan özelliktir adamlık!

Düdüğün kiri bir hakemin alnının akını lekeler, vicdanı olanlar da böylelerini silkeler ama geçti o günler.

Herkes kendine ganimet isterken, haysiyetin ve onurun futbolda yeri yok.

Siyonist kara para kasalarının futbolda söz sahibi olduğu, hapiste olması gereken kabadayıların sorgulanmasına bile gerek duyulmadığı bir ülkede bunlar olağan sayılıyor artık. Ne yazık ki adalet bu ülkede ütopyadır artık.