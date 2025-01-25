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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı ifadeler: Yabancı VAR hakemlerinin performansı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı ifadeler: Yabancı VAR hakemlerinin performansı...

Galatasaray'da Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:50
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı ifadeler: Yabancı VAR hakemlerinin performansı...

Galatasaray'da Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, "İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci golü de bulduk aslında ama neden iptal olduğunu anlamadık. Verilmeyen bir golümüz haricinde pozisyonlarımız vardı." dedi.

İŞTE O İFADELER

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı.

"YORGUNLUK VE MORAL BOZUKLUĞU..."

İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak.

"YABANCI VAR HAKEMLERİNİN PERFORMANSI..."

Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz."

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