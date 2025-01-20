Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...
Trendyol Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve bu sezonperformansı ile dikkat çeken yetenekli orta saha Rayan Cherki'de sıcak gelişmeler yaşandı. Lyon Başkanı tarafından "Oyuncularım satılık değil." açıklaması gelmişti ki ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar... | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri
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Sarı kırmızılılarda ise hedef; sezonun ikinci yarısında liderliği korumak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak.
Ligin devleri bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmeyi planlarken listesindeki oyuncular ve takımları ile görüşmelerini sürdürüyor.
3 takımla da ismi anılan Rayan Cherki'nin durumu ise kafa karıştırmaya devam ediyor.
Son olarak Lyon Başkanı John Textor, "Türkiye'den yıldız oyuncularıma aşağılayıcı teklifler geliyor, onlar satılık değil!" açıklamasını yapmıştı.
İstanbul temsilcileri, transfer listesinde yer alan Lyon oyuncularının üstünü çizmişken ünlü transfer uzmanından flaş bir paylaşım geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lyon'un Cherki'yi 22.5 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden kulübe satacağını duyurdu.
Böylelikle bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Cezayir asıllı yıldızın Süper Lig'de oynama ihtimali tekrardan gündeme geldi.
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