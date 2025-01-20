  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Trendyol Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve bu sezonperformansı ile dikkat çeken yetenekli orta saha Rayan Cherki'de sıcak gelişmeler yaşandı. Lyon Başkanı tarafından "Oyuncularım satılık değil." açıklaması gelmişti ki ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar... | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 18:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri, ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezonu bir önceki sene yaptığı gibi çifte kupa ile kapatmak istiyor.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Fenerbahçe ise kadroya yapacağı nokta atışı transferler ile ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Sarı kırmızılılarda ise hedef; sezonun ikinci yarısında liderliği korumak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Ligin devleri bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmeyi planlarken listesindeki oyuncular ve takımları ile görüşmelerini sürdürüyor.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

3 takımla da ismi anılan Rayan Cherki'nin durumu ise kafa karıştırmaya devam ediyor.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Son olarak Lyon Başkanı John Textor, "Türkiye'den yıldız oyuncularıma aşağılayıcı teklifler geliyor, onlar satılık değil!" açıklamasını yapmıştı.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

İstanbul temsilcileri, transfer listesinde yer alan Lyon oyuncularının üstünü çizmişken ünlü transfer uzmanından flaş bir paylaşım geldi.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lyon'un Cherki'yi 22.5 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden kulübe satacağını duyurdu.

Rayan Cherki'de flaş gelişme! Transferden vazgeçilmişti ki...

Böylelikle bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Cezayir asıllı yıldızın Süper Lig'de oynama ihtimali tekrardan gündeme geldi.

G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...
Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenliyor
F.Bahçe D. Carlos'la prensipte anlaştı!
F.Bahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... 18:37
Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... 18:25
Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı 18:00
Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha! Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha! 16:44
Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi... Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi... 16:28
Solskjaer ilk antrenmanına çıktı Solskjaer ilk antrenmanına çıktı 16:22
Daha Eski
Aslan D. Kiev maçına hazır! Aslan D. Kiev maçına hazır! 15:49
G.Saray'dan Emerson bombası! Görüşmelere başladı G.Saray'dan Emerson bombası! Görüşmelere başladı 15:45
Adalı ile Solskjaer takımla toplantı yaptı Adalı ile Solskjaer takımla toplantı yaptı 15:34
Iga Swiatek çeyrek finale çıktı Iga Swiatek çeyrek finale çıktı 15:31
Okan Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Okan Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 15:03
Elias Jelert yol ayrımında! Elias Jelert yol ayrımında! 11:06